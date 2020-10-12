Президент Польщі завітав до України [ Редактировать ]
Президент Польщі Анджей Дуда з триденним візитом в Україні. Сьогодні зустрінеться з президентом, прем'єр-міністром та спікером парламенту. Також заплановані перемовини керівників інститутів національної пам'яті.
Завтра сторони планують підписати економічні угоди, зокрема, в Одесі. Напередодні польський очільник відвідав історико-меморіальний комплекс "Биківнянські могили" під Києвом.
Вшанував закатованих більшовиками польських офіцерів.
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