Врачи-гастроэнтерологи предупредили, что считающийся очень полезным для иммунитета чеснок может приносить вред организму - например, если есть его в сыром виде, передает newsyou.info.

Он вреден для людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника. По словам специалистов, у них пряный овощ "может вызвать серьезную ответную реакцию, вплоть до срыва стула".

Не стоит есть чеснок сырым независимо от наличия болезней. Даже здоровым людям он может навредить своим агрессивным воздействием на слизистую органов пищеварения.

Именно из-за способности чеснока раздражать слизистую оболочку не нужно лечить им насморк. Гастроэнтерологи пояснили, что очень важно сохранять слизистые ткани целостными, неповрежденными - негативное воздействие на них плохо сказывается на антителах, располагающихся в них. Как следствие, организм становится более уязвимым перед вирусами и бактериями.

Как гастроэнтерологи советуют употреблять чеснок:

в составе готовых блюд,

натирая им другие продукты,

есть сушеным.

После очищения чесноку нужно дать полежать некоторое время - на воздухе в нем усиливается образование полезных, противовоспалительных веществ.

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