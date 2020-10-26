Система виборів нова, а проблеми старі. Підрахунок голосів після кожного волевиявлення ставав справжнім випробуванням для працівників виборчих комісій. Та цьогорічні вибори, - кажуть у ДВК, - ускладнилися неабияк. Тож яка ситуація з підрахунком голосів та коли чекати остаточних результатів - про це у нашому матеріалі.

ЧЕРКАСИ

Вибори хоч і за новою системою, але зі старими методами. Ще з ночі у черкаських ТВК шикуються черги з представників дільниць.

Багато вже здались? - Приблизно 25. Із скількох? - Зі 125.

З протоколами та бюлетенями своєї черги вони чекають в холі, коридорах та просто на вулиці. Люди стомлені і валяться з ніг.

Микола Шпак, секретар дільничої виборчої комісії:

Та кам'яний вік! В Америці вже до нуля годин всі знають - хто президент. Починай підраховувати цілу ніч, а потім приходь - це другу добу не спимо, другу добу, розумієте!

Окрім ручного підрахунку у ТВК називають ще дві причини такої затримки. Перша - це те, що протоколи щодо виборів депутатів до районних і обласних рад здають до одного тервиборчкому, а міських - до іншого. Та й самі протоколи не маленькі.

Денис Бобер, голова міської ТВК Черкаського району, Черкаської області:

Дільничні виборчі комісії мають справу з трьома об'ємними протоколами виборів депутатів. Кількість кандидатів величезна у цих протоколах і цифри треба вивести - тому це все займає час.

УЖГОРОД

Рекордна кількість партій, кандидатів, люди вперше обирали районних депутатів відповідно до нещодавньої адмінреформи. Багатьом виборцям було складно розібратися і в самих бюлетенях - де ставити галочки, де цифру. Як наслідок, велика кількість зіпсованих бланків.

Людмила Пунтус, Денис Глушко, члени ДВК:

Дуже великі черги і саме черги були через те, що нам встановили тільки три кабінки. Це перший раз таке, не продумали просто. Можливо треба було більше кабінок встановлювати, можливо ще слаба явка через погодні умови.

В Ужгородському тервиборчкомі кажуть: кожну третю дільницю повертають на уточнення результатів. Процес ще й затягують технічні неполадки системи ЦВК.

Єлизавета Арендаш та Марія Пишмінцева, члени ТВК м.Ужгород:

Це проблема взагалі у всіх. На даний момент система просто не працює. То вже годину, так десь годину. Зараз люди почнуть накопичуватися у залі, люди стомлені і ми ще тут наслухаємося.

ДНІПРО

У Дніпрі також процес здачі протоколів дуже повільний. Члени комісій біля міського тервиборчкому намагаються прилаштуватися хто де може. По обіді в черзі зібралися представники двох сотень дільниць.

У нас тяжелые мешки. Вы понимаете, что у меня руки трусятся, а Вам поговорить надо.

Сергій Кобленц, член дільничної виборчої комісії №121111:

Мы должны, вынуждены находится в таких скотских условиях, не побоюсь этого слова, - когда такое количество людей, несколько тысяч находятся в замкнутом пространстве.

ОДЕСА

Годинами на холоді чекають свої черги члени дільничних комісій і в Одесі. У багатьох не витримують нерви.

Алла, представниця дільничної виборчої комісії:

Мы ужасно замерзли все. Внутрь не пускают вообще, согреться - ничего! А как вы думаете: две ночи уже не спать! Не евши ничего!

Та в середині приміщення - така ж черга. Документи кожної групи ТВК обробляють до півгодини. Члени дільничних комісій скаржаться: спочатку довго підраховували голоси, а тут ще й з'явилося нововведень при складанні протоколів, про які їх ніхто не попереджав.

Лариса Рассолова, представниця дільничної виборчої комісії:

Почему, потому что не было инструктажа! Раньше такого не было! Из-за этого люди - не только мы, все участки - по два, по три раза ездят! По этому, вот видите, какое столпотворение.

ЗАПОРІЖЖЯ

А це вже Запоріжжя. Тут також сотні людей зібралися під стінами мерії у черзі здавати документи. Та ще із сотню - в самій будівлі.

Дуже багато. Я ще раз наголошую, дуже багато помилок.

А так представники міської виборчої комісії пояснюють членам дільничних комісій - чому ж так повільно приймають протоколи.

Наталія Каримова, член дільничної виборчої комісії:

Я не поела нормально. У меня вот вся еда здесь, понимаете? Всю ночь не спали. Уставшие. Что вот это с нами творят?

Людмила Чмаровоз, представник дільничної виборчої комісії:

Мы будем здесь до ночи сидеть, и может быть даже до утра - если так они будут нас принимать.

Тож коли нарешті зможуть здати всі протоколи з підрахованими голосами - наразі не можуть відповісти в жодній з територіальних виборчих комісій. Та відповідно до законодавства, остаточні дані мають бути надані до ЦВК не пізніше шостого листопада.