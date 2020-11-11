Крит топить рясними зливами [ Редактировать ]
Масштабні повені вирували на грецькому острові Крит. Підтоплення почалися через рясні зливи. Під водою опинилися житлові райони, вулицями неслися потоки бруду. Річки вийшли з берегів, подекуди рівень води піднявся на один метр. Найбільше постраждали прибережні райони.
Там штормовий вітер виривав дерева, а машини потоками води змивало в море. Синоптики застерігають - зливи на острові триватимуть ще кілька днів.
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