Синоптики застерігають - зливи на острові триватимуть ще кілька днів

Масштабні повені вирували на грецькому острові Крит. Підтоплення почалися через рясні зливи. Під водою опинилися житлові райони, вулицями неслися потоки бруду. Річки вийшли з берегів, подекуди рівень води піднявся на один метр. Найбільше постраждали прибережні райони.

Там штормовий вітер виривав дерева, а машини потоками води змивало в море. Синоптики застерігають - зливи на острові триватимуть ще кілька днів.