На Вінниччині схопили квартирного злодія [ Редактировать ]
На Вінниччині схопили квартирного злодія, який викрав зброю та ювелірні прикраси. Під час затримання чоловік встиг викинути поцуплену рушницю у вікно.
З'ясувалося, що зловмисник вже мав кримінальний досвід, в його помешканні знайшли відмички та слюсарний інструмент.
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