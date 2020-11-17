На Вінниччині схопили квартирного злодія, який викрав зброю та ювелірні прикраси. Під час затримання чоловік встиг викинути поцуплену рушницю у вікно.

З'ясувалося, що зловмисник вже мав кримінальний досвід, в його помешканні знайшли відмички та слюсарний інструмент.