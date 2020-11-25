Сьогодні набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. Водії та пасажири таксі, а також інструктори з водіння в населеному пункті й за його межами мають бути пристебнуті.

Таксисти зобов'язані забезпечити наявність пасків безпеки на передньому і на задньому сидінні. Також заборонено змінювати розміри та форму номерних знаків.

А велосипедистам дозволено рух смугою для громадського транспорту. Є вимоги і для пішоходів - вони мусять використовувати світловідбивні елементи в умовах недостатньої видимості.