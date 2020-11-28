Около 70% смертей от коронавируса приходится на четыре страны - ВОЗ [ Редактировать ]
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге заявил, что пандемия коронавируса распространяется в мире неравномерно. При этом, все страны затронуты.
Таким образом, по его словам, около 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны.
COVID-19 - неравномерная пандемия. Затронуты все страны, но не все одинаково. 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
Также смотрите Топ-4 признака того, что вы переболели коронавирусом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 16 ноября, на брифинге в ВОЗ сделали заявление
В п'ятницю, 27 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" економічний експерт Тетяна Острікова задала питання міністру охорони здоров'я Максиму Степанову
В пятницу, 27 ноября, в Женеве на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сделал заявление
Чи варто українцям запасатися пульсоксиметрами та кисневими концентраторами втридорога?
Коронавирус постепенно атакует жителей Украины. Однако у всех он проявляется по-разному