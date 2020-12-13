Миссия ВОЗ уже в Украине [ Редактировать ]
В воскресенье, 13 декабря, в Киев прибыли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Самолет с директором по Европе ВОЗ Хансом Клюге и экспертом по вопросам ВИЧ/СПИДа и туберкулеза Гундо Вайлером приземлился в аэропрорту "Жуляны".
Об этом "Подробностям" сообщают инсайдерские источники.
Также известно, что докторов встречает заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
На данный момент не было сообщений о цели их визита в Украину. Скорее всего, эксперты прибыли для изучения ситуации с пандемией коронавируса в нашей стране и реальной оценки работы системы здравоохранения.
Ранее мы писали, что за 24 часа на территории Украины зафиксировали 9 176 новых случаев COVID-19. При этом, за весь период эпидемии в стране заболели 894 215 человек.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины жителей страны разделили на три группы по вакцинации от коронавируса.
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