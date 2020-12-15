Черкасский "Азот", входящий в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа, завершил модернизацию цеха М-5 по производству слабой азотной кислоты, являющейся сырьем для производства аммиачной селитры и карбамидо-аммиачной смеси (КАС).



Об этом говорится в пресс-релизе Group DF, распространенном сегодня.



"В проект инвестировано 18 миллионов гривен. Модернизация одного из ключевых цехов позволит дальше наращивать производство удобрений", – цитируется в релизе Председатель Правления ЧАО "АЗОТ" Виталий Скляров.



Во время модернизации была проведена масштабная реконструкция системы управления технологическим процессом в отделении №1, устаревшую систему контроля и автоматики заменили на современную распределенную систему управления технологическим процессом с применением микропроцессорной техники. По словам Виталия Склярова главное преимущество новой системы – швейцарская точность всех измерений и легкость в управлении производством. Все необходимые параметры в режиме реального времени отображаются на мониторах компьютеров центрального пульта управления.



После проведения пуско-наладочных работ новая распределенная система (РСУ) запущена в работу в отделении №1, где всего работает три агрегата по выработке слабой азотной кислоты. Реконструкция включала не только установку новых приборов, прокладывание кабельных трасс, ремонт смежных служебных и бытовых помещений. Ранее новую систему управления РСУ было внедрено в отделении №2, где работает 7 агрегатов по производству слабой азотной кислоты.



Проектная мощность всех 10-ти агрегатов цеха М-5 – 3600 тонн слабой азотной кислоты в сутки. В производственных планах предприятия на 2021 год – стабильная и постоянная работа 9-ти агрегатов. Еще один, после проведения капитального ремонта, станет запасным, поскольку на производстве азотной кислоты постоянно выполняются плановые ремонты поочередно на всех агрегатах.



Ранее пресс-служба Group DF заявляла о завершении на "Черкасском "Азоте" первого этап модернизации цеха карбамида М-2. В проект, который был реализован за 7 месяцев Дмитрий Фирташ инвестировал 11,3 млн грн.



За 9 месяцев 2020 завод произвел 1 млн 291 тыс. тонн азотных удобрений. Украинский рынок за год потребляет около 4,2 млн тонн азотных удобрений.