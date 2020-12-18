"Бюджет дозволяє підняти зарплати лікарям" - заступник міністра фінансів [ Редактировать ]
В п'ятницю, 18 грудня, заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев розповів про те, які кошти виділені на медицину. Про це він заявив під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА".
Питання управління державними коштами: Чому в деяких закладах немає коштів, а в інших вони є? Я дам відповідь. З ковідного фонду буквально тиждень назад було виділено 5 млрд гривень на Національну службу здоров'я, щоб закрити ці питання.
"Щодо бюджету 2021 року. Там передбачена норма про те що, за результатами першого кварталу, у разі збільшення дохідної частини, перше, на що будуть спрямовані кошти - це на медицину", - сказав він.
Він також додав, що бюджет затверджений. І він дозволяє підняти зарплати лікарям до квітня.
Також заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев розповів про те, як сьогодні фінансується медична сфера.
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