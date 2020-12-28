"Белла" нищить узбережжя Франції та Британії [ Редактировать ]
У Франції та Великій Британії вирує нищівний шторм "Белла". Негода накрила більшу частину Сполученого Королівства. Унаслідок рясних дощів та буревіїв розлилися річки, підтоплені кілька населених пунктів у Східній Англії.
Через загрозу повеней свої будинки покинули майже півтори тисячі мешканців. постраждали й узбережні регіони Франції. У Бретані та Нормандії без світла залишилися майже 12 тисяч обійсть.
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