В столице сотрудникам полиции удалось провести задержание человека, который занимался звонками на линию "102" и сообщал о минировании станций метрополитена и торгово-развлекательных центров.

Виновником инцидентов оказался 25-летний мужчина, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. В ходе обысков у задержанного обнаружили доказательства совершения преступлений.

Фигурантом оказался 25-летний киевлянин, ранее к уголовной ответственности не привлекался. После обыска по месту жительства мужа мы обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карты, с помощью которых он делал сообщение по спецлинии . Мы доказали его причастность к шести эпизодам.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан. "Шутнику" грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также, в понедельник, 1 февраля, в Киеве неизвестный "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал. На месте происшествия работали взрывотехники и сотрудники Нацгвардии, но каких-либо подозрительных предметов - не обнаружили.

Кроме того, в Киеве вычислили псевдоминера моста Патона. В течение часа оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию.

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