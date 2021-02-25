Греція закликає запровадити COVID-19 паспорти [ Редактировать ]
Запровадити COVID-19 паспорти закликає Євросоюз Греція. У такий спосіб уряд хоче відновити туристичну галузь після епідемії. Та дозволити вільно пересуватися державами ЄС без повторного тестування на вірус - тим, хто отримав сертифікат вакцинації.
Самі греки, яким зробили щеплення, вже мають ці документи в електронному вигляді. Раніше Греція та Ізраїль підписали угоду про взаємне визнання таких паперів. Потому жителі цих країн зможуть подорожувати без будь-яких обмежень і самоізоляції.
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