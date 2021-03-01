Третина британців отримала першу дозу вакцину проти COVID-19 [ Редактировать ]
Понад 20 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу у Великій Британії це близько третини населення. Водночас за даними уряду, кількість нових хворих - мінімальна за майже пів року, трохи більш як шість тисяч за останню добу.
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