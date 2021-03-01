Кількість нових хворих - мінімальна за майже пів року

Понад 20 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу у Великій Британії це близько третини населення. Водночас за даними уряду, кількість нових хворих - мінімальна за майже пів року, трохи більш як шість тисяч за останню добу.

За тиждень Британія почне поступово виходити із тривалого карантину. Водночас обмеження знов посилять у Чехії, там інфікованих найбільше відносно кількості населення.

Відсьогодні суворіші правила знову чекають на словаків та італійців, вони стосуються, зокрема, заборони на пересування між регіонами.