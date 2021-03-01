Ни одно застолье не обходится без алкоголя. Свадьба, именины, юбилей, или какое другое торжество - на столе обязательно присутствует шампанское, бутылка хорошего коньяка, элитное вино. При этом важно знать, что не всякая закуска подходит под выпивку, передает newsyou.info.

Вот продукты, которые не сочетающихся со спиртными напитками:

Шоколад

Шоколад и алкоголь - вещи несовместимые. Употребив два эти компонента вместе - вы нанесете страшный удар по поджелудочной железе. Алкоголь вызовет краткосрочные спазмы, а шоколад - может вообще заблокировать некоторые протоки. Это чревато серьезными заболеваниями ЖКТ, вплоть до панкреатита.

Свежие помидоры

Свежие помидоры в виде закуски могут нанести вред любителям водки. Сами по себе помидоры очень полезны для организма, но только не а тандеме со спиртным. Влияние органических кислот помидоров на стенки слизистой желудка резко усилит алкоголь. В итоге вы получите вздутие живота или несварение.

Жирное жареное мясо

Все жирное и жареное обостряет и продлевает действие спиртного. Плюс дополнительная нагрузка на желудок, печень и тут же задевает желчный пузырь.

Острые закуски

Усиливать действие алкоголя способны и многие острые закуски, например - мексиканские блюда. А если сочетать их с текилой, то можно запросто обеспечить себе ожог слизистой желудка, или пищевода.

Маринованные огурцы

Как это ни парадоксально, но водку лучше закусывать солеными огурцами. Этот продукт обеспечивает водно-солевой баланс в организме, а маринованные огурцы дают только лишнюю нагрузку на почки и печень, которые и без того отягощает алкоголь.

Виноград, дыня, арбуз

Перечисленные фрукты хорошо сочетаются с белым сухим вином, а вот для других напитком - водки, коньяка, текилы - это не лучшая закуска. Сладкие фрукты (виноград, арбуз, дыня, банан) организм начнет перерабатывать в первую очередь, оставляя алкоголь на потом. Но особенно жестким будет похмелье, если до этого вы заедали виски или коньяк ароматным арбузом!

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