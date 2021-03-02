Британія назвала ефективність вакцини від COVID-19 [ Редактировать ]
Вакцини "Пфайзер" та "АстраЗенека" на 80 відсотків ефективні для запобігання шпиталізації, зокрема серед пацієнтів, яким за 80 років. Такого висновку дійшли у міністерстві охорони здоров'я Британії. І результат є вже після введення першої дози препарату. Також одна доза на 70 відсотків зменшує кількість безсимптомних хворих.
С'юзан Хопкінс, прессекретар Національного агентства громадського здоров'я:
Ефективність вакцин, зокрема, проти бразильського штаму з Манауса ще не перевіряли, потрібні нові дослідження. Ми все ще у зоні невизначеності щодо поведінки коронавірусу. У Європі темпи вакцинації повільніші, ніж у Британії. Тому можливість поїхати у відпустку влітку залежатиме від дій тамтешніх урядів.
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