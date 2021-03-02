Вакцини "Пфайзер" та "АстраЗенека" на 80 відсотків ефективні для запобігання шпиталізації, зокрема серед пацієнтів, яким за 80 років. Такого висновку дійшли у міністерстві охорони здоров'я Британії. І результат є вже після введення першої дози препарату. Також одна доза на 70 відсотків зменшує кількість безсимптомних хворих.

С'юзан Хопкінс, прессекретар Національного агентства громадського здоров'я: