Сегодня в больницах столицы - наибольшее количество больных коронавирусом от начала пандемии/ фото: РБК

За сутки в столице зарегистрировали 896 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом, в медучреждения столцы были госпитализированы рекордные 129 человек. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 144 910 инфицированных COVID-19. 97 648 человек выздоровели (428 - за минувшие сутки), еще 2857 киевлян умерли (23 - за минувшие сутки).

Сегодня в больницах столицы - наибольшее количество больных коронавирусом от начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки.

Отмечается, что среди заболевших:

505 женщин в возрасте от 18 до 99 лет ;

; 350 мужчин, возрастом от 18 до 89 лет;

31 ребенок - от 2 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (188 человек), Печерском районе (94 случая) и Дарницком районе (91 пациент).

Читайте также, за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной инфекции. За 24 часа COVID-19 обнаружили у 649 детей и 450 медработников. В медучреждения были госпитализированы 3843 человека.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины обновило показатели регионов по коронавирусу. В Киеве и еще семи областях превышен уровень госпитализаций, на 12 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

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