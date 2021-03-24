ЄС має намір застосувати юридичні заходи проти AstraZeneca за провал плану постачання сироватки. Євросоюз отримав лише 70 мільйонів доз препарату замість погоджених 180.

Водночас у ВООЗ занепокоєні тим, що понад 75% протикоронавірусних щеплень у світі припадають на 10 країн. Через високий попит на вакцини в багатих країнах постачання за програмою Ковакс бідним під загрозою зриву.