Євросоюз покарає AstraZeneca за провал плану постачання [ Редактировать ]
ЄС має намір застосувати юридичні заходи проти AstraZeneca за провал плану постачання сироватки. Євросоюз отримав лише 70 мільйонів доз препарату замість погоджених 180.
Водночас у ВООЗ занепокоєні тим, що понад 75% протикоронавірусних щеплень у світі припадають на 10 країн. Через високий попит на вакцини в багатих країнах постачання за програмою Ковакс бідним під загрозою зриву.
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