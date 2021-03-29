Пандемія коронавірусу добиває замки Англії. Рік локдауну залишив історичні пам'ятки без доходів. А отже немає грошей на ремонти та догляд.

Як тримають на плаву будівлі, яким по кілька сотень років - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Цей розкішний середньовічний замок - вистояв англійську громадянську війну, дві світові, велику пожежу і численні міжусобиці. Але пандемія коронавірусу може його добити. Майже весь минулий рік ця історична будівля залишалася зачиненою для публіки. А це втрата півтора мільйона фунтів.

Патрік Філліпс, власник Кентвел-Голл:

Це неймовірно древня структура приміщень, не кажучи вже про стіни рову, які простягаються на 700 метрів. Більшу частину нам довелося поремонтувати, відбудувати чи взагалі звести заново.

Патрік Філліпс володіє цим замком вже пів століття. У ньому ж і живе. У Британії більшість таких історичних пам'яток знаходиться у приватній власності. Вважається, що люди доглядатимуть за приміщенням краще, якщо самі ним користуватимуться. Замок завжди окупався.

Головний прибуток - туристи. Люди платять гроші, щоб просто погуляти по території чи піти на екскурсію старовинними кімнатами. У розкішних інтер'єрах можна зупинитися на ніч та відчути себе істинним англійським аристократом. Кентвел-голл знаменитий також фестивалями із відтворення подій Вікторіанської та Тюдорської епох. Значна частина прибутку - від здачі в оренду для весіль та зйомок фільмів.

Патрік Філліпс, власник Кентвел-Голл:

Ми втратили цілий рік заробітку. Адже відкривалися лише на короткий період у липні та серпні. Ми мали зробити серйозні ремонти минулого року, але не змогли заробити на них, тому довелося відкласти на пізніше. Але довго чекати не можемо, бо будинок і далі руйнується і відремонтувати його буде важче.

Патрік у розпачі, адже за доглядом цієї історичної пам'ятки слідкує місцева влада. І за відставання з ремонтами замок можуть просто-напросто забрати. А власника ще й за грати відправити. Тож єдиний вихід - просити допомоги в держави.

Джеймс Роберт, представник організації "Історичні будинки":

Навіть після відкриття історичних будинків для публіки легше їм не стане. Адже вони втратили цілий рік прибутків. І майбутнє дуже незрозуміле. Люди не поспішають бронювати такі місця для весіль чи інших подій, бо не знають, якою буде ситуація з коронавірусом.

За підрахунками, усі історичні будівлі Англії втратили близько 260 мільйонів фунтів за минулий рік. І це ставить під загрозу не лише численні робочі місця, але й саме існування древніх будівель.

Наразі уряд виділив майже два мільярди фунтів на допомогу закладам культури. Кожну заявку розглядає спеціальний комітет та ухвалює суму допомоги. У Кентвел-Голлі лише сподіваються, що гроші надійдуть вчасно, і замок вдасться зберегти.