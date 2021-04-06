КНДР відмовляється від участі в Олімпійських іграх [ Редактировать ]
Цього разу без КНДР. Північна Корея з огляду на пандемію відмовилася брати участь в Олімпійських іграх, які влітку відбудуться в Токіо, що знищило надії Сеула на зближення з войовничим сусідом.
Нагадаємо, 2018 року країни об'єдналися в одну збірну для участі в зимових Іграх. Цього року планували застосувати той самий формат.
Північна Корея стала першою країною, яка відмовилася брати участь у токійському змаганні. До слова, саме цього дня 125 років тому в Афінах відбулися перші сучасні літні Олімпійські ігри.
по теме
Оргкомітет Олімпіади в Токіо вирішив не скасовувати змагання цього року
Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса
Олімпійський факел запалено! У Японії стартувала естафета олімпійського вогню. Щоправда, вогонь на одному з перших етапів погас - довелося запалювати із запасної лампадки
На эстафете олимпийского огня в Японии погас факел, его повторно зажгли. Эстафета в настоящий момент проходит на территории японской префектуры Фукусима
Жесткое решение приняли в связи с пандемией коронавируса