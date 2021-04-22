Против AstraZeneca готовится к судебному разбирательству. Еврокомиссия готова приступить к выяснению обстоятельств. Причина в проблеме с доставкой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Politico.

Так, на встрече представителей стран сообщества, в ходе которой большинство заявили о намерении поддержать подачу иска против производителя, комиссия подняла этот вопрос.

Отмечается, что страны жалуются на провал в поставках обещанных доз препарата. Суть данного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить государствам - членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины.

На этой неделе наступит крайний срок, к которому страны ЕС должны подписать начало судебного разбирательства, сообщает Politico.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины ожидает на новую поставку вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.

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