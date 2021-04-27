Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в українському керівництві

Сполучені Штати готують візит держсекретаря Ентоні Блінкена до України. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в українському керівництві.

На відвідинах мають обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку. Журналісти кажуть, це - чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує Україну і цінує її як союзника.