США готують візит держсекретаря до України [ Редактировать ]
Сполучені Штати готують візит держсекретаря Ентоні Блінкена до України. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в українському керівництві.
На відвідинах мають обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку. Журналісти кажуть, це - чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує Україну і цінує її як союзника.
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