Через пандемію минулого року Літні олімпійські ігри у Токіо відклали на рік

Японія продовжить надзвичайний стан у Токіо до кінця місяця. В уряді сподіваються, що це допоможе запобігти новим спалахам інфекції та краще підготуватися до Олімпіади.

Через пандемію минулого року Літні олімпійські ігри в Токіо відклали на рік. Стартують вони 23 липня. Спортсмени та члени делегацій отримають щеплення вакциною Pfizer. На змаганнях зможуть бути присутніми лише глядачі з Японії.

Водночас противники проведення Олімпіади поширили петицію із закликом скасувати Ігри у зв'язку з пандемією. За кілька днів вона зібрала понад 200 тисяч підписів.