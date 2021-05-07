Японія готується до проведення Олімпіади-2021 в умовах карантину [ Редактировать ]
Японія продовжить надзвичайний стан у Токіо до кінця місяця. В уряді сподіваються, що це допоможе запобігти новим спалахам інфекції та краще підготуватися до Олімпіади.
Через пандемію минулого року Літні олімпійські ігри в Токіо відклали на рік. Стартують вони 23 липня. Спортсмени та члени делегацій отримають щеплення вакциною Pfizer. На змаганнях зможуть бути присутніми лише глядачі з Японії.
Водночас противники проведення Олімпіади поширили петицію із закликом скасувати Ігри у зв'язку з пандемією. За кілька днів вона зібрала понад 200 тисяч підписів.
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