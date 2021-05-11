Во вторник, 11 мая, в ходе передачи "Акцент" на телеканале "НТН" депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный ответил на вопрос, действительно ли мы приближаемся к членству в НАТО. Ведь сейчас мы должны выбороть ПДЧ (план действий для членства). Пока мы его не получили. Но если мы его получим, то это еще не значит, что мы сразу станем членами НАТО.

Ряд стран от 12 до 15 лет ждали. Для чего сейчас Украину нужно принимать в НАТО? Должны же быть причины. Начнем с того, когда нам начали обещать ПДЧ. 2008 год, приезд младшего Буша в Украину. Это, кстати, последний приезд президента США на территорию Украину. Он тогда пообещал нам возможность получения. Т.е. открыл дверь к ПДЧ, а потом уже дальше могли бы нас и принять. С 2008 года прошло больше 12-13 лет. А мы все стоим на пороге обещания ПДЧ.

"Нужна ли Украина сейчас этому большому Альянсу? Первое - мы страна нестабильная. У нас высочайшая коррупция, бедность и олигархат, который богатеет каждый год. Постоянная нестабильность и возможность революционных переворотов", - сказал он.

Второе - для чего нужно напрягать ситуацию с Россией по введению нас в НАТО, если мы и так предоставили все возможности для стран НАТО, США, Великобритании по военному присутствию на нашей территории. Мы постоянно даем возможность им использовать нашу территорию, чтобы размещать ту часть военного присутствия, которую им нужно.

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