В возрасте 53 лет скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме "Приключения Буратино". Об этом сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.



"Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", - сказал он.



Дата и место прощания пока неизвестны.



Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера «Буратино» познакомился с ней в поезде и предложил ей пройти пробы на роль Мальвины. Позже ее утвердил на роль режиссер картины Леонид Нечаев.



Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у актрисы обнаружили рак.

Кроме того, известный режиссер и актер Рудольф Давыдович Фурманов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 82 лет. Точная причина смерти Фурманова не указана, но главный редактор радиостанции "Эхо Петербурга" Валерий Нечай сообщил, что последние полгода актер боролся с тяжелой болезнью.

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