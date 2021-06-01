На Прикарпатті жителі цілого району можуть залишитися без лікарні

На Прикарпатті жителі цілого району можуть залишитися без лікарні. На неї бракує грошей. У закладі вже почали звільняти медиків. Куди звертатися людям у разі хвороби, якщо лікарню таки закриють?

Працівників поліклініки Верховинської райлікарні приголомшила новина про скорочення.

Повідомили, що ми з 30 липня будемо звільнені, переведені на менше навантаження - на півставки, хтось на чверть ставки, а хтось піде геть із займаної посади.

Серед тих, хто потрапив під скорочення, і медсестра пані Оксана.

Оксана Грималюк, медсестра Верховинської багатопрофільної лікарні:

Можливо Бог так дасть, що ми знайдемо роботу і без куска хліба не залишимось. Але що буде з людьми, які тут живуть?

Загалом скоротити планують щонайменше тридцять посад і закрити дитяче відділення. А все - через катастрофічний брак коштів.

Микола Ілюк, головний лікар Верховинської багатопрофільної лікарні:

Ситуація критична, тому що червневими видатками ми закриємо квітень і частинку травня - відсотків 20-30. І далі ми не маємо взагалі.

Райлікарня завжди була дотаційна, - каже її керівник. Та раніше фінансували через субвенції з держбюджету - нестачу щоразу додавали. А торік медзаклад уклав договір з Національною службою здоров'я. Ситуацію врятував перехідний пакет - додаткові пів мільйона гривень. Але цьогоріч його забрали.

Микола Ілюк, головний лікар Верховинської багатопрофільної лікарні:

З першого квітня цього року вкладений новий договір з НСЗУ на фінансування. В сумі це десь половина фіксування, може 60 відсотків від потреби.

Тотальна економія і звільнення дозволять заощадити трохи більше ніж 300 тисяч гривень, підрахували в лікарні. Та навіть такі заходи ситуацію не врятують, - каже головний лікар. Адже щомісяця лише на одні зарплати їм не вистачає майже 800 тисяч гривень.

Микола Ілюк, головний лікар Верховинської багатопрофільної лікарні:

Шок для всіх жителів, що в нашому районі є ризик повного закриття. Це люди абсолютно не матимуть змоги доступу до вторинного рівня.

Якщо цю лікарню закриють, найближчий медзаклад - у Косові, більше ніж за 40 кілометрів звідси, через гірський перевал.

Верховинська лікарня на балансі селищної ради. Там кажуть: хотіли б допомогти, але й самі нині у скруті.

Василь Мицканюк, селищний голова Верховини:

43 мільйони не вистачає на сьогоднішній день - це дуже велика цифра, яку не реально зекономити. Доведеться закривати деякі установи.

У лікарні сподіваються, що держава все ж таки виділить додаткові кошти. Чи варто очікувати лікарні на допомогу ми запитали в НЗСУ. Та відповіді поки що так і не отримали.