В четверг, 3 июня, около 23:00 на автодороге Бердичев-Хмельник, неподалеку с. Мирное, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легковушки и грузовика. В результате погиб житель Бердичева, еще двух мужчин госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

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"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2105, 43-летний житель Винницкой области, двигаясь в направлении г. Бердичев, совершил столкновение с автомобилем Scania, который в это время стоял на обочине дороги. По имеющейся информации, водитель грузовика, 50-летний житель Одесской области, остановился и вышел из машины, чтобы отремонтировать колесо", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили оба водителя, их госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской больницы. К сожалению, на месте происшествия погиб пассажир автомобиля ВАЗ, 30-летний житель Бердичева.

В данное время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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