Одного військового поранено внаслідок ворожих обстрілів на сході України. За попередню добу противник чотири рази порушив режим тиші. Зокрема з мінометів 120 та 82 калібрів атакував українські позиції поблизу Шумів.

А неподалік Старогнатівки та Водяного бив із гранатометів та стрілецької зброї. На півночі Луганщини наші захисники знешкодили ворожий безпілотник. Про всі порушення повідомили представників ОБСЄ.