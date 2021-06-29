Біля Новотошківського поранило українського військового [ Редактировать ]
На Сході України поранено нашого бійця. Біля Новотошківського в армійця влучила ворожа куля. Його шпиталювали, стан середньо-тяжкий. На позиціях наших захисників побував Станіслав Кухарчук.
Прикриваючись густою посадкою та високою травою Максим прямує перевіряти спостережний пост. Його підрозділ захищає Маріупольський напрямок у полях неподалік села Старогнатівка. Ворога наші вояки тут тримають у тонусі і "показувати зуби "не дають.
Максим, військовослужбовець Збройних сил України:
Це на початку, як тільки заїхали, то з СПГ-9 обстріляли, дуже так інтенсивно обстрілювали. Хотіли типу визначитись хто главний. - І визначились хто? - Да!
Останнього разу ворог гатив тут із мінометів кілька тижнів тому, але отримав рішучу відсіч.
На ці рубежі українське військо вийшло ще 2018 року. Відтоді фронт не рухається і тут точиться жорстка позиційна війна. Це дало змогу противнику пристріляти кожен метр нашої оборони.
Тут поранили українського бійця. Та у його підрозділі кажуть, хлопець народився в сорочці.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Граната прилетіла метра півтора від нашого військовослужбовця - получив контузію, легкі поранення. Надіємося, що скоро буде з нами.
Юрій уважно спостерігає за укріпленнями ворога. Поки на цій ділянці працює спостережна місія ОБСЄ противник з окопів намагається не виходить.
Ну у них постоянно тут проходят ротации - раз в месяц. Ходят налегке на данном участке. Такое ощущение, что что-то они ждут. Или мы ждем, но как-то подозрительно, ка по мне.
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