На Сході України поранено нашого бійця. Біля Новотошківського в армійця влучила ворожа куля. Його шпиталювали, стан середньо-тяжкий. На позиціях наших захисників побував Станіслав Кухарчук.

Прикриваючись густою посадкою та високою травою Максим прямує перевіряти спостережний пост. Його підрозділ захищає Маріупольський напрямок у полях неподалік села Старогнатівка. Ворога наші вояки тут тримають у тонусі і "показувати зуби "не дають.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Це на початку, як тільки заїхали, то з СПГ-9 обстріляли, дуже так інтенсивно обстрілювали. Хотіли типу визначитись хто главний. - І визначились хто? - Да!

Останнього разу ворог гатив тут із мінометів кілька тижнів тому, але отримав рішучу відсіч.

На ці рубежі українське військо вийшло ще 2018 року. Відтоді фронт не рухається і тут точиться жорстка позиційна війна. Це дало змогу противнику пристріляти кожен метр нашої оборони.

Тут поранили українського бійця. Та у його підрозділі кажуть, хлопець народився в сорочці.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Граната прилетіла метра півтора від нашого військовослужбовця - получив контузію, легкі поранення. Надіємося, що скоро буде з нами.

Юрій уважно спостерігає за укріпленнями ворога. Поки на цій ділянці працює спостережна місія ОБСЄ противник з окопів намагається не виходить.