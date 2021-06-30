30 червня в приміщенні Кіровоградської ОДА в присутності голови облради, депутатів і мера Кропивницького урочисто відкрили новий осередок Всеукраїнської громадської організації "Стоп корупції". Про це повідомляють учасники заходу з місця події.



В урочистому відкритті обласного підрозділу ВГО "Стоп корупції" на Кіровоградщині взяли участь голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга, міський голова Кропивницького Андрій Райкович, депутати міської ради, очільники місцевих фракцій, зокрема, партії "Слуга народу", представники місцевого управління поліції, СБУ, прокуратури, а також громадськості міста.

З Києва приїхали співзасновники ВГО "Стоп корупції", керівники департаментів центрального офісу організації, журналісти та правозахисники.



З відкриттям підрозділу антикорупційної організації привітав мер Кропивницького. Він підкреслив спрямованість роботи міста на подолання корупції.



Співзасновник ВГО "Стоп корупції" Роман Бочкала підкреслив важливість єднання зусиль громадськості та місцевої влади для ефективного подолання корупції.



Він розповів про історію створення ВГО "Стоп корупції" і розгалужену мережу осередків організації в Україні та на Кіровоградщині зокрема. Також Бочкала повідомив про напрацьовані механізми роботи "Стоп корупції" - правозахисні, юридичні та інформаційні.



Керівник юридичного департаменту організації Роксолана Арійончик побажала новоствореному обласному підрозділу наснаги та запалу для подолання корупційних синдикатів області. Вона зазначила, що нещодавно в регіоні було створено територіальний відділ ДБР, де зареєстровано 187 проваджень.



Засновники громадської організації передали керівнику новоствореного осередку "Стоп корупції" свідоцтво про реєстрацію обласного відокремленого підрозділу та символіку організації. Очолив кіровоградський обласний осередок "Стоп корупції" легендарний ватажок Врадіївської ходи, "народний прокурор" Микола Джоган.



Він повідомив, що разом із командою давно веде громадську боротьбу з корупцією в регіоні. Відомий в Україні громадський діяч представив членів команди "Стоп корупції", які уособлюватимуть організацію в регіоні. Серед них – ветеран АТО, колишня співробітниця слідчих органів та полковник поліції у відставці. Зазначимо, ВГО "Стоп корупції" налічує вже 88 відокремлених підрозділів у всіх регіонах України. Нещодавно урочисто відкрили відокремлений осередок у Маріуполі на Донеччині.