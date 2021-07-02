В Кабмине заявили о возможности экологической катастрофы на Донбассе. Это может произойти через несколько месяцев. Такое заявление сделал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.

Однако пока радиационный фон там в пределах нормы, уточнил глава ДЭИ.

Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области.

В частности, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.

Напомним, что в сети пишут об экологической катастрофе на Киевском водохранилище.

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