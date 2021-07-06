ТКГ збереться на чергове онлайн-засідання [ Редактировать ]
Тристороння контактна група сьогодні збереться на чергове онлайн-засідання. Українська сторона вимагатиме повернення до сталого перемир'я. І говоритиме про загибель та поранення українських військових.
Через втрати офіційний Київ спрямував ноту протесту в ОБСЄ. Нагадаю, за два дні загинуло двоє українських офіцерів. І почастішали випадки застосування ворогом озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.
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