Через втрати офіційний Київ спрямував ноту протесту в ОБСЄ

Тристороння контактна група сьогодні збереться на чергове онлайн-засідання. Українська сторона вимагатиме повернення до сталого перемир'я. І говоритиме про загибель та поранення українських військових.

Через втрати офіційний Київ спрямував ноту протесту в ОБСЄ. Нагадаю, за два дні загинуло двоє українських офіцерів. І почастішали випадки застосування ворогом озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.