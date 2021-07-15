А неподалік Новоолександрівки та Старогнатівки з гранатометів і кулеметів

Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби поранено двох військових, один з них у тяжкому стані. Супротивник 10 разів атакував позиції українських захисників.

Ворог і далі застосовує заборонену зброю. Зокрема, біля Пісків, Новогригорівки, Красногорівки та Водяного накривав вогнем із мінометів великих калібрів.

А неподалік Новоолександрівки та Старогнатівки з гранатометів і кулеметів.