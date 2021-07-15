На Донбасі за добу поранило двох військових [ Редактировать ]
Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби поранено двох військових, один з них у тяжкому стані. Супротивник 10 разів атакував позиції українських захисників.
Ворог і далі застосовує заборонену зброю. Зокрема, біля Пісків, Новогригорівки, Красногорівки та Водяного накривав вогнем із мінометів великих калібрів.
А неподалік Новоолександрівки та Старогнатівки з гранатометів і кулеметів.
по теме
Загалом 13 ворожих атак. Біля селища Тарамчук супротивник обстріляв цивільні об'єкти пошкоджена трансформаторна підстанція. Там минулося без жертв
Передові позиції під окупованою Ясинуватою. Зранку їх накрив вогонь ворожих кулеметів і автоматів. Били щільно - супротивник боєприпасів не шкодував, розповідають армійці
Більшість ворожих обстрілів саме на Донецькому напрямку. Від окупованого обласного центру до Азовського моря. Супротивник застосовував кулемети різних калібрів, гранатомети, міномети. На щастя, у війську без втрат
Поблизу Золотого-4 противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Напередодні зафіксовано 8 порушень режиму тиші. Поблизу Пісків ворог двічі атакував позиції українських захисників з протитанкових гранатометів
Ворог від ранку дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Гатив із забороненого калібру неподалік від Миронівського та Водяного - це на Приазов'ї.