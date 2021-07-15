В Афинах более 5 тысяч человек вышли на протесты против вакцинации от коронавируса. Протестующие требовали отставки правительства.

Этот протест стал крупнейшей демонстрацией противодействия прививке. В то же время опрос показал, что большинство греков заявили, что собираются получить вакцину, и большинство высказалось за обязательную вакцинацию некоторых слоев населения.

Кроме того, около 41% греков полностью вакцинированы.

"Каждый человек имеет право выбора. Мы решили, что правительство не выбирает для нас", - сказал Фейдон Воволис, кардиолог, который поставил под сомнение научные исследования вокруг защитных масок и вакцины.

Ранее во Франции вспыхнули протесты против COVID-паспортов.