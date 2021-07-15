В Афинах тысячи людей вышли на акции против COVID-вакцинации [ Редактировать ]
В Афинах более 5 тысяч человек вышли на протесты против вакцинации от коронавируса. Протестующие требовали отставки правительства.
Этот протест стал крупнейшей демонстрацией противодействия прививке. В то же время опрос показал, что большинство греков заявили, что собираются получить вакцину, и большинство высказалось за обязательную вакцинацию некоторых слоев населения.
Кроме того, около 41% греков полностью вакцинированы.
"Каждый человек имеет право выбора. Мы решили, что правительство не выбирает для нас", - сказал Фейдон Воволис, кардиолог, который поставил под сомнение научные исследования вокруг защитных масок и вакцины.
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