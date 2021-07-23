В день открытия Олимпийских игр в столице Японии Токио были зафиксированы 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Положительный тест на COVID-19 был обнаружен у 3 спортсменов, которые находятся на территории Олимпийской деревни, а также трех журналистов-иностранцев, 10 членов делегаций и 3 контрактных работников.

Отмечается, что в общей сложности инфекцию подхватили 110 человек, непосредственно относящихся к Олимпийским играм: 56 из них - жители Японии и 54 - иностранцы. Таким образом, 13 атлетов, 8 представителей медиа, а также 12 спортсменов.

Читайте также, Власти Японии ужесточат контроль на Олимпийских играх-2021, которые пройдут в Токио. Стало известно о случаях заражения коронавирусом "Дельта" среди представителей олимпийских делегаций, два случая были подтверждены среди олимпийской сборной Уганды.

Кроме того, в Японском Союзе врачей заявили, что из-за предстоящими Олимпийскими играми в мире может появится так называемый "олимпийский" штамм коронавирусной инфекции. На соревнования потянулись спортсмены и болельщики с 200 стран мира.

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