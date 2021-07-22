Страна не может покрыть расходы на содержание спортсменов/ фото: Ukranews

Олимпийская сборная Гвинеи отказалась от участия в 32-х летних Олимпийских играх в Токио. Такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Africaguinee.

Глава министерства спорта страны направил официальное письмо в Олимпийский комитет, заявив что страна не может принимать участие в Олимпиаде. Правительство страны озаботилось здоровьем спортсменов.

В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио.

Отмечается, что согласно иной информации, страна не может покрыть расходы на поездку всех 5 спортсменов на Игры, что и может быть связано с отказом от участия в спортивном празднике.

Читайте также, еще один игрок сборной команды Чехии по настольному теннису, которая приехала выступать на Олимпийских играх-2020, заболел коронавирусной инфекцией. Остальные игроки сборной Чехии, а также лица, которые контактировали со спортсменом, в настоящее время проходят дополнительный ковид-контроль.

Кроме того, на Олимпийских играх, которые проходят в Токио, спортсменка, выступающая в дисциплине тхэквондо за сборную Чили, получила позитивный тест на коронавирусную инфекцию. 21-летняя Фернанда Агирре сдала сразу 2 положительных теста на COVID-19.

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