У Швейцарії створили графіті на траві [ Редактировать ]
Екологічне графіті на альпійських схилах. Французький художник на псевдо Сайпе створив величезний малюнок біля вершини гори Молезон, у Швейцарії. Просто на траві зобразив хлопчика, який дмухає на хмари, мов на мильні бульбашки.
Площа малюнка - півтори тисячі квадратних метрів. Фарбу митець виготовив сам, із безпечних для довкілля складників. Використав воду, крейду, вугілля і молочний протеїн.
Сайапе, французький художник:
Мої роботи - це завжди взаємодія із середовищем, у якому вони створені. У цій місцині, наприклад, хмари дуже близько до землі. Тому я і зобразив хлопчика, який замість бульбашок ніби надуває хмари. Вони символізують мрії та фантазії. Я закликаю кожного на мить зупинитися, згадати дитинство й забути про всі турботи.
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