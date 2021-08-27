Екологічне графіті на альпійських схилах. Французький художник на псевдо Сайпе створив величезний малюнок біля вершини гори Молезон, у Швейцарії. Просто на траві зобразив хлопчика, який дмухає на хмари, мов на мильні бульбашки.

Площа малюнка - півтори тисячі квадратних метрів. Фарбу митець виготовив сам, із безпечних для довкілля складників. Використав воду, крейду, вугілля і молочний протеїн.

Сайапе, французький художник: