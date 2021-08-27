Кабинет министров определил победителя конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"). Им стал Евгений Кузькин, который с мая 2021 года являлся врио главы госагентства, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

До этого с июня 2020-го Кузькин занимал должность первого заместителя главы ведомства. Новый глава "Укравтодора" является доктором экономических наук, имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины", награжден орденом "За заслуги" II степени.

Общий стаж работы нового руководителя госагентства - более 39 лет, стаж государственной службы - более 32 лет.

В течение карьеры Кузькин работал на экспертных и руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, в 2010-2011 годах занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов Украины и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".

Напомним, что бывшего главу "Укравтодора" Александра Кубракова Верховная Рада 20 мая назначила министром инфраструктуры.