Правительство Финляндии может отменить последние карантинные ограничения уже к началу октября. Страна рассчитывает вакцинировать 80% людей старше 12 лет.

По словам премьер-министр Санна Марина, главной целью правительства является "освобождение" своих граждан от COVID-ограничений, а расширение компании вакцинации является главным ключом для этого.

Финляндия может достичь этой цели уже к началу октября. Также в стране планируют вакцинировать 80% населения старше 12 лет.

Читайте также, в Израиле заговорили о четвертой дозе инъекции вакцины от коронавируса. Жителей просят подготовиться к дальнейшей вакцинации, сейчас Израиль является одной из первых стран в мире, которая вакцинировала большую часть населения от коронавируса.

Кроме того, в Израиле детей будут вакцинировать от коронавируса на территориях школ во время занятий. Учебный год в стране начнется 1 сентября, такое решение было принято во избежание массового закрытия школ из-за пандемии COVID-19.

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