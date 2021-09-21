Зеленський прибув до США з робочим візитом [ Редактировать ]
Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до США. Щоб узяти участь в 76-й сесії Генасамблеї ООН.
Глава держави відвідав Національний меморіал 11 вересня в Нью-Йорку і вшанував пам'ять загиблих. Також у Президента України заплановані перемови з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій. Під час дводенного візиту президент зустрінеться з бізнесменами, інвесторами й українською діаспорою.
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