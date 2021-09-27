"Оппозиционная платформа - За жизнь" категорически не согласна с бюджетной политикой власти, которая продолжает курс на накопление долгов и увеличение бедности. Политсила уже начала разрабатывать свои предложения к проекту бюджета, которые позволят увеличить уровень жизни в стране. Об этом заявил Сопредседатель ОП-ЗЖ Юрий Бойко.

"Мы категорически не согласны с бюджетной политикой власти. Она направлена на сохранение нищенских социальных стандартов, урезание под видом реформ качества и доступности медицины и образования. Мы обязательно будем подавать поправки к проекту бюджета – 2022 и отстаивать их принятие для перезапуска экономики и увеличения уровня жизни в стране", - подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, бюджет-2022 должен ответить на запрос общества и бизнеса. У граждан есть высокие ожидания и требования к бюджету. Люди ждут повышения прожиточного минимума, зарплат и пенсий.

"Люди ждут от государства субсидий, чтобы справиться с растущими коммунальными тарифами, а власть в проекте бюджета закладывает на программу субсидий на 6 млрд грн меньше, чем в 2021, при том, что стоимость коммунальных услуг увеличивается в разы. Украинским семьям нужна помощь, а не новые заоблачные налоги и поборы", - отметил народный депутат.

Политик добавил, что в проекте бюджета закладываются нищенские темпы роста базовых социальных стандартов.

"С 1 января 2022 прожиточный минимум устанавливается на уровне 2 393 грн, а на конец года 2589 грн. Тогда как в ценах июля нынешнего года фактический прожиточный минимум уже составлял 4347 грн", - отметил Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Таким образом, по его словам, весь 2022 год будет сохраняться практически двукратный разрыв между фактическим прожиточным минимумом и величиной прожминимума, закрепленной в бюджете.

"Вопреки предвыборным обещаниям, власть сохраняет практику занижения социальных выплат, поскольку большая часть из них привязана именно к прожиточному минимуму, установленному законом о госбюджете", - заявил оппозиционный политик.

Кроме того, по его словам, необходимо увеличивать государственное финансирование медицины и образования.

"Необходимо увеличить финансирование медицины как минимум, до предусмотренных законом 5% от ВВП. Только это позволит предотвратить коллапс этих систем и удержать врачей и учителей в профессии", - отметил нардеп.

При этом он подчеркнул, что ОП-ЗЖ уже предложила ряд антикризисных законопроектов, которые увеличивают социальную защиту людей.

"Мы знаем, что необходимо делать, какие законы нужно принять, чтобы люди могли достойно жить в своей стране", - резюмировал Юрий Бойко.