Оприлюднили ім'я загиблого на фронті військового [ Редактировать ]
Оприлюднили ім'я нашого захисника, загиблого напередодні на фронті. Це військовослужбовець Олексій Стрижак з Дніпропетровської області. Як повідомили у штабі, армієць отримав смертельне поранення внаслідок прицільного ворожого обстрілу.
Ще одного бійця - поранено. На передовій зафіксували 13 обстрілів із боку противника. Біля Новотошківського незаконні збройні формування обстріляли позиції з важких гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Донецька - гатили з артилерії. А район Попасної на Луганщині накрили мінометним вогнем. Українські армійці завдали ударів у відповідь.
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Зранку на фронті в результаті ворожого вогню загинув український армієць. Про це повідомили у штабі ООС. Від початку доби окупаційні війська атакували вже тричі.
Загалом, від початку дії режиму припинення вогню, з 27 липня минулого року, загинули 58 українських захисників.
Поблизу Пичепилівки ворог бив із заборонених мінометів 120 калібру. Один ворожий обстріл зафіксували і сьогодні - поблизу Зайцевого.
Це 39-річний Олексій Стрижак із Дніпропетровщини. Боєць отримав смертельні поранення внаслідок потужного артобстрілу поблизу Кам'янки.
Сім ворожих обстрілів зафіксували на фронті минулої доби. На атаки ворога українські армійці відповіли вогнем.