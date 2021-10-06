В президента заплановані зустрічі з Володимиром Зеленським та ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом.

Сьогодні до України прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер.

Спочатку він відвідає село Корюківку на Чернігівщині, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року, коли загонами СС та угорської військової жандармерії було вбито понад 6,5 тисяч селян.

А потому в президента заплановані зустрічі з Володимиром Зеленським та ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом. Разом вони мають відвідати меморіал у Бабиному Яру.