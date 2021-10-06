До України прибув з візитом німецький президент [ Редактировать ]
Сьогодні до України прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер.
Спочатку він відвідає село Корюківку на Чернігівщині, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року, коли загонами СС та угорської військової жандармерії було вбито понад 6,5 тисяч селян.
А потому в президента заплановані зустрічі з Володимиром Зеленським та ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом. Разом вони мають відвідати меморіал у Бабиному Яру.
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У цьому Володимир Зеленський запевнив президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа. Той прилетів в Україну вранці з офіційним візитом.
За круглим столом зібралися і судді, і політики. Приводом стала вчорашня заява голови Венеційської комісії - той закликав Україну розблокувати створення Етичної ради, і дати їй можливість набрати Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
За різними даними, тоді загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. Із них приблизно 65-70 тисяч євреїв. Сьогодні в меморіальному комплексі Бабин Яр розпочалися офіційні церемонії вшанування пам'яті жертв. Побувала на відкритті моя колега Ксенія Барвіненко.
Розпочалися вони із символічного запалення вогню, який горітиме упродовж двох днів біля пам'ятника загиблим киянам та військовополоненим.
Порядок денний - насичений. Тема номер один - Афганістан. Але обговорюватимуть і проблеми в інших країнах. Перемови почалися о 20 за київським часом.