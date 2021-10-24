Далі про страшні цифри, за якими ховається людське здоров'я та життя.

Останній тиждень приніс Україні одразу кілька вакцинних рекордів і водночас кілька ковідних анти-рекордів.

Від понеділка на коронавірус захворіли понад 124 тисячі людей. Це як населення середнього міста. Тисячі людей потрапили до лікарень. Причому більшість із них - НЕвакциновані. Померли понад три тисячі пацієнтів.

І на відміну від попередніх штамів, "Дельта" сильніше вражає молодих і дітей.

Регіони масово одягають "червоні корони". Таких уже сім областей. На черзі - ще дві та місто Київ. У столиці школярів уже достроково відправили на канікули.

І на цьому тлі єдину позитивну статистику дає вакцинація. Лише цього тижня плече під укол підставили майже півтора мільйона людей. А загалом від початку вакцинальної кампанії зробили майже 16 мільйонів щеплень. Та повністю імунізовані понад 15% українців. І це доволі скромні цифри, в Європі цей показник більше ніж 60 процентів.