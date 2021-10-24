В Україні встановили вакцинальний та ковідний рекорди [ Редактировать ]
Далі про страшні цифри, за якими ховається людське здоров'я та життя.
Останній тиждень приніс Україні одразу кілька вакцинних рекордів і водночас кілька ковідних анти-рекордів.
Від понеділка на коронавірус захворіли понад 124 тисячі людей. Це як населення середнього міста. Тисячі людей потрапили до лікарень. Причому більшість із них - НЕвакциновані. Померли понад три тисячі пацієнтів.
І на відміну від попередніх штамів, "Дельта" сильніше вражає молодих і дітей.
Регіони масово одягають "червоні корони". Таких уже сім областей. На черзі - ще дві та місто Київ. У столиці школярів уже достроково відправили на канікули.
І на цьому тлі єдину позитивну статистику дає вакцинація. Лише цього тижня плече під укол підставили майже півтора мільйона людей. А загалом від початку вакцинальної кампанії зробили майже 16 мільйонів щеплень. Та повністю імунізовані понад 15% українців. І це доволі скромні цифри, в Європі цей показник більше ніж 60 процентів.
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Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.
Найбільше нових інфікувань в Житомирській, Одеській та Львівській областях.
У ковідному відділенні лікарні усі хворі - тяжкі. Медсестри ледь встигають змінювати крапельниці.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати. А в лікарнях бракує ліжок, і щодня потрібно все більше кисню для важких пацієнтів.