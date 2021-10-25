На Херсонщині встановлюють мобільний шпиталь для хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Мобільний шпиталь для хворих на Ковід-19 розгортають на Херсонщині.
Сьогодні вночі обладнання в регіон повезли працівники ДСНС.
Шпиталь розрахований на 120 місць і матиме 35 спеціально обладнаних модулів, більшість із яких для інтенсивної терапії. Заклад працюватиме на території Каховської центральної міської лікарні.
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