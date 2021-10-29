Російські пропагандисти провадять в Україні антивакцинальну кампанію [ Редактировать ]
Росія провадить в Україні масовану кампанію проти вакцинації.
Про це йдеться у сьогоднішньому звіті Ради Національної Безпеки та Оборони. У документі наголошено, що кремлівські пропагандисти використовують ЗМІ, соціальні мережі, в тому числі Telegram-канали та месенджери, аби максимально зменшеншити рівень вакцинації в Україні.
Зокрема, кремлівські агенти розповсюджують такі неправдиві сенси: "вакцинація - це вбивство" та "щеплюватись вкрай небезпечно". Водночас, російську аудиторію кремлеботи переконують, що щеплення є необхідним заходом для стримування поширення вірусу, а сама вакцина, ясна річ, заборонений у розвинених країна "Спутнік Ве", - безпечна.
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Про це йдеться у сьогоднішньому звіті Ради національної безпеки та оборони. Там наголосили, що кремлівські пропагандисти використовують ЗМІ аби максимально зменшити рівень вакцинації в Україні.
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