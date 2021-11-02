Велосипед, галстуки и рисунки: 285 подарков Зеленского на посту президента Украины (фото) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
За два с половиной года на посту президента Украины Владимир Зеленский получил 285 подарков, среди которых книги, статуэтки и велосипед. Об этом сообщают "Вести".
В экспозиции фонда президентов Украины, который размещается в Национальной библиотеке им. Вернадского, несколько тысяч предметов, картин, книг. Президентское хранилище подарков пополняется раз в год, когда все вещи, подаренные за год главе государства, передаются в специальное хранилище.
Больше всего сувениров президенты получают на инаугурацию. При вступлении Зеленского на пост главы государства президент США Дональд Трамп презентовал ему портсигар (американцы вообще дарят много предметов, связанных с курением, и праздничных тарелей).
Президент Венгрии привез новому главе украинского государства статуэтку гусара, а президент Эстонии - Керсти Кальюлайд - велосипед Ampler.
Этот подарок со смыслом: именно такой вид транспорта выбрал киногерой Зеленского учитель Голобородько из фильма "Слуга народа".
Из примечательных подарков, которые обращают на себя внимание:
- молитвенный коврик от чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан;
- картина-шарж от президента Латвии Эгилса Левитса, на которой изображены оба президента (Зеленский при этом делает селфи);
- красивая ладья белого цвета в виде дракона - подарок от посла Королевства Таиланд;
- памятная монета от президента Литвы Гитанаса Науседы;
- стеклянная скульптура автобуса от посла Филиппин.
В президентском подарочном фонде много презентов от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: и металлическая тарель, и стеклянная ваза, и галстук, и совместное фото в рамочке.
В коллекции подарков президентам Украины больше всего предметов на религиозную тематику: статуэток, икон, книг. Самые интересные - это священные тексты Библии и Корана на разных языках.
Часть подарков связана со спортивной тематикой. Одним из самых необычных является факел с Олимпийских игр - 2012 в Лондоне. В нем все связано с цифрой "8": в нем 8000 отверстий, 800 граммов веса и 80 см длина.
Напомним, что ранее "Подробности" писали о подарках премьер-министру Денису Шмыгалю.
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