За два с половиной года на посту президента Украины Владимир Зеленский получил 285 подарков, среди которых книги, статуэтки и велосипед. Об этом сообщают "Вести".

В экспозиции фонда президентов Украины, который размещается в Национальной библиотеке им. Вернадского, несколько тысяч предметов, картин, книг. Президентское хранилище подарков пополняется раз в год, когда все вещи, подаренные за год главе государства, передаются в специальное хранилище.

Больше всего сувениров президенты получают на инаугурацию. При вступлении Зеленского на пост главы государства президент США Дональд Трамп презентовал ему портсигар (американцы вообще дарят много предметов, связанных с курением, и праздничных тарелей).

Президент Венгрии привез новому главе украинского государства статуэтку гусара, а президент Эстонии - Керсти Кальюлайд - велосипед Ampler.

Этот подарок со смыслом: именно такой вид транспорта выбрал киногерой Зеленского учитель Голобородько из фильма "Слуга народа".

Из примечательных подарков, которые обращают на себя внимание:

молитвенный коврик от чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан;

картина-шарж от президента Латвии Эгилса Левитса, на которой изображены оба президента (Зеленский при этом делает селфи);

красивая ладья белого цвета в виде дракона - подарок от посла Королевства Таиланд;

памятная монета от президента Литвы Гитанаса Науседы;

стеклянная скульптура автобуса от посла Филиппин.

В президентском подарочном фонде много презентов от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: и металлическая тарель, и стеклянная ваза, и галстук, и совместное фото в рамочке.

В коллекции подарков президентам Украины больше всего предметов на религиозную тематику: статуэток, икон, книг. Самые интересные - это священные тексты Библии и Корана на разных языках.

Часть подарков связана со спортивной тематикой. Одним из самых необычных является факел с Олимпийских игр - 2012 в Лондоне. В нем все связано с цифрой "8": в нем 8000 отверстий, 800 граммов веса и 80 см длина.

Напомним, что ранее "Подробности" писали о подарках премьер-министру Денису Шмыгалю.