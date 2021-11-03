В среду, 3 ноября, Верховная Рада Украины отправила в отставку министра стратегических отраслей Олега Уруского. Его отставку поддержало большинство народных депутатов. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания.

Отставку Уруского поддержали 342 парламентариев.

Напомним, что эту должность он получил в 2020 году.

Кто станет новым министром стратегических отраслей?

В СМИ сообщается, что Павел Рябикин, руководитель Гостаможни, будет предложен вместо Олега Уруского вице-премьером по стратегическим отраслям промышленности.

Напомним, что в ходе заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.

Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.

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