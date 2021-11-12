Опалювальний сезон так і не розпочався у Світлодарську [ Редактировать ]
Світловодськ уже другий тиждень ніяк не розпочне опалювальний сезон. На заваді - то аварії на котельнях, то постійні прориви зношених труб... Тож батареї досі холодні у всьому місті! Коли настане комунальне потепління - з'ясовували мої колеги.
Метрові ями, розриті траншеї, земляні насипи. Такі котловани - по всьому Світловодську. Ями навіть не засипають. Бо сенсу немає, кажуть комунальники, - в опалювальний сезон прориває чи не щодня.
Анатолій Кучугурний, директор комунального підприємства "Житлосервіс-2012":
Ми знаходимось за адресою Приморська, 20, вчора тут було розрито. Варили, але ми бачимо, що іде пара, треба робить ще. Стоїть вода в лотках, значить вище по лінії є порив.
Це школа номер три. Температура в класах - десять градусів. Тож дітей, аби не замерзли, перевели на дистанційку.
Лариса Тинченко, завідувачка господарства ЗОШ № 3:
В закладі 10-11 градусів по класам, 10, далі може 11, де сонце пригріло, опалення немає і не знаємо коли буде.
А це вже міський дитсадок. Вихователям температуру в приміщеннях - завдяки обігрівачам - вдалося підвищити до шістнадцяти градусів.
Ірина Стрюкова, вихователька ДНЗ №6:
Дітей набагато менше стало, всі чекають коли буде тепло, але є батьки, яким немає куди дівати, робота є робота.
А от керівництво приватного підприємства "Світловодськпобут", яке має забезпечувати все місто теплом - проблеми не вбачає!
Сергій Московський, генеральний директор СП ТОВ "Світловодськпобут":
- У світловодську є проблеми з теплопостачанням? - Немає, я пєрвий раз про це чую. Ну ви знаєте, стан мереж залишається на краще, бо мережі не новіють, а вкладати в них кошти треба, де їх брать, якщо тарифи збиткові закладаються?
Без тепла досі майже сотня багатоповерхівок, чотири школи та дванадцять садків. А це - пів міста.
Андрій Маліцький, міський голова Світловодська:
Вся громада, люди й ми тепер, як влада розуміємо, що майбутнього у централізованого опалення у Світловодську немає. Ми ж розуміємо, що може на котельні бути нормально, але доставити це тепло треба через мережі.
Заміна мереж коштує задорого. Не потягне жоден бюджет. Тому в мерії вирішили наступного року відмовитися від централізованого теплопостачання і перевести школи та садки на мінікотельні, а багатоповерхівки - на індивідуальне опалення. На ситуацію з опаленням - уже відреагували у Кабміні - до Світловодська відрядили заступника Міністра розвитку громад і територій Наталію Хоцянівську.
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