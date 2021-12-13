Представники "Великої сімки" зустрілися, аби обговорити ситуацію в Україні [ Редактировать ]
У разі нового російського вторгнення - Кремлю доведеться дорого за це заплатити. Про це йдеться у спільній заяві держав "Великої сімки". Саміт глав МЗС країн відбувся напередодні у Британії.
Значна частина зустрічі була присвячена обговоренню ситуації на українському кордоні. Країни закликали Росію до деескалації та поваги міжнародних зобов'язань, зокрема прозорої військової активності.
У Кремлі анонсували нові перемовини Байдена та Путіна щодо України.
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