У разі нового російського вторгнення - Кремлю доведеться дорого за це заплатити. Про це йдеться у спільній заяві держав "Великої сімки". Саміт глав МЗС країн відбувся напередодні у Британії.

Значна частина зустрічі була присвячена обговоренню ситуації на українському кордоні. Країни закликали Росію до деескалації та поваги міжнародних зобов'язань, зокрема прозорої військової активності.

У Кремлі анонсували нові перемовини Байдена та Путіна щодо України.